Спортсменка из Лобни стала призером областных соревнований по самбо

В Подмосковье прошло Первенство Московской области по самбо среди юношей и девушек в возрастной категории 14-16 лет. Ульяна Желобанова завоевала третье место и удостоилась бронзовой медали.

Эта победа не только принесла Ульяне заслуженную награду, но и открыла ей путь на Первенство Центрального федерального округа, которое состоится 26 февраля.

«Я готовилась к этому турниру больше месяца. Это мои вторые соревнования по самбо. Я считаю, что показала неплохой результат. Перед соревнованиями я настраивалась на победу и верила, что смогу выиграть», — рассказала Ульяна.

Всего в округе функционирует 18 бюджетных спортивных секций, где дети и подростки могут заниматься различными видами спорта под руководством квалифицированных тренеров. Участники этих секций регулярно демонстрируют высокие результаты на турнирах различного уровня.