Спортсмены из Лобни стали призерами областного турнира по дзюдо

Воспитанники лобненской Федерации дзюдо и самбо приняли участие в турнире по дзюдо «Стальной захват». Он прошел в Москве 19 октября.

Лобненские дзюдоисты под руководством тренеров Эдуарда Манучаряна и Армена Оганяна показали высокий уровень подготовки и заняли призовые места в своих весовых категориях.

Напомним, в Лобне уделяют большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям.

Также сейчас на территории муниципалитета завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и планируется построить теннисный центр.