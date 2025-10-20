Спортсмены из Лобни стали призерами областного турнира по дзюдо
Воспитанники лобненской Федерации дзюдо и самбо приняли участие в турнире по дзюдо «Стальной захват». Он прошел в Москве 19 октября.
Лобненские дзюдоисты под руководством тренеров Эдуарда Манучаряна и Армена Оганяна показали высокий уровень подготовки и заняли призовые места в своих весовых категориях.
Среди спортсменов 2012-2013 годов рождения Ника Митаишвили получила золотую медаль, Максим Сиверсо, Тагир Тагиров, Амир Кезимов и Александр Смирнов завоевали вторые места состязаний.
Среди спортсменов 2014-2015 годов рождения Милан Сырбу занял первое место соревнований, Сергей Гуцу завоевал серебряную медаль. Зограб Заргарян и Нарек Мовсисян получили бронзу, заняв третье место состязаний.
Напомним, в Лобне уделяют большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям.
Также сейчас на территории муниципалитета завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и планируется построить теннисный центр.