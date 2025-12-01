Спортсмены из Лобни стали призерами новогоднего турнира по дзюдо

Воспитанники «Академии спорта» в Лобне успешно выступили на открытом турнире по дзюдо в Москве, приуроченном ко дню рождения Деда Мороза. Соревнования провели среди юных борцов 2011–2020 годов рождения.

Дзюдоисты из Лобни выступили под руководством тренера Елены Норициной. В результате Диана Зубкова и Мария Петрова завоевали серебряные медали, а Даниял Моисеев, Никита Бронников, Анатолий Кочанжи, Артем Ляшков, Руфат Овчиев, Ульяна Староверова и Михаил Доломанжи — бронзовые.

«Гордимся нашими чемпионами и призерами! Желаем всем не сбавлять темп и продолжать идти к новым победам», — отметили в спортивной школе.

«Академия спорта» в Лобне располагается на улице Чехова, 3а. В учреждении работают как бюджетные, так и платные секции по дзюдо, самбо, фехтованию, художественной гимнастике, футболу, восточным единоборствам и общей физической подготовке.