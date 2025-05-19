Спортсмены из Лобни стали призерами Кубка Московской области по карате

Лобню на соревнованиях представляли воспитанники «Школы карате Кобудо Тацудзин». Юные спортсмены показали высокие результаты, завоевав несколько медалей.

Победителями в своих возрастных категориях стали Мария Бородина и Пелагея Карелова. На пьедестал почета также поднялся Илья Рыбаков, ставший серебряным призером.

Руководство школы поблагодарило за высокий профессионализм и активную поддержку своих воспитанников тренеров Павла Бондаренко, Ольгу Глушкову, Киру Аббасову и Александра Тульского.

Карате является одним из самых популярных у жителей Лобни видов спорта. В городе постоянно проводятся соревнования различного уровня.

Ранее Роман Бельц из Лобни завоевал бронзовую награду на международных и всероссийских соревнованиях по карате WKF «Кубок Ак Барс» в Казани.