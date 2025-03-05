Спортсмены из Лобни стали призерами чемпионата и первенства ЦФО по тхэквондо

Воспитанники Центра боевых искусств «Молодая гвардия» в Лобне приняли участие в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа, а также в Межрегиональном фестивале по тхэквондо во Владимире. Они завоевали пяти золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

Первые места завоевали Евгения Соловьева, Полина Белугина, Заррух Абдулложонов и Валерия Саакян в спарринге. Заррух также стал первым в туле.

Вторые места забрали Сергей Шайдулин и Руслан Ким в командном спарринге, а третьи в спарринге — Софья Киселева и Олег Долгерт.

Организаторы поблагодарили спортсменов и тренеров, пожелали им дальнейших побед.

В Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. В муниципалитете работают 18 бюджетных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.