Спортсмены из Лобни стали медалистами Кубка Европы по дзюдо

Воспитанники клуба «БрандКом-Мастерс» выиграли две медали на соревнованиях среди юниоров и юниорок до 21 года. Состязания прошли 8 февраля в Сараево.

В весовой категории свыше 100 килограммов Артур Егиазарян выиграл серебро, а Павел Харлов — бронзу. Руководство клуба поздравило спортсменов и их тренеров, отметив, что они достойно представили команду и страну на международной арене, продемонстрировав высокий уровень мастерства и боевой дух.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Дзюдо является одним из самых популярных направлений, в городе работают как бюджетные, так и платные секции. Участники местных команд регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Так, с 31 января по 1 февраля воспитанники клуба «БрандКом» выиграли две медали на Первенстве Московской области среди спортсменов до 13 лет.