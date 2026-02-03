Дзюдоисты из Лобни стали призерами первенства Московской области

Воспитанники лобненского спортивного клуба «БрандКом» завоевали две медали на Первенстве области по дзюдо среди спортсменов до 13 лет. Соревнования проходили с 31 января по 1 февраля 2026 года в Подмосковье.

Серебряным призером в весовой категории 66 килограммов стал Лаврентий Алексанян. Бронзу в весовой категории 31 килограмм завоевал его одноклубник Захар Байда.

Также достойно выступил Тимур Кузнецов, занявший пятое место в весовой категории до 38 килограммов, где участвовало 97 спортсменов. По словам тренеров, Тимур остается одним из сильнейших дзюдоистов региона. Спортсмен является трехкратным победителем и призером областных соревнований 2023–2025 годов.

