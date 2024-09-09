Спортсмены из Лобни победили на чемпионате Московской области по тхэквондо

Тхэквондисты из Лобни привезли золотые и бронзовые медали с областных соревнований. Теперь спортсмены поучаствуют в чемпионате России.

Чемпионат по тхэквондо среди мужчин и женщин 2007 года рождения и старше прошел в Подмосковье. Лобню на них представили несколько спортмсменов.

Елизавета Кадымова и Вероника Макеева завоевали «золото» соревнований. Теперь девушки поучаствуют в чемпионате России. Он состоится в Нальчике с 5 по 11 ноября.

Юрий Должиков и Дамир Рахманов стали бронзовыми призерами чемпионата.

Отметим, что в Лобне развитию спорта уделяют большое внимание. В округе действуют около 20 бюджетных спортивных секций. Их воспитанники регулярно показывают высокие результаты на турнирах разного уровня.

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