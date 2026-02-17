Спортсмены из Люберец завоевали почти 90 медалей на всероссийских соревнованиях по тхэквондо
Воспитанники люберецких клубов тхэквондо завоевали 88 медалей на всероссийском турнире в Тамбове. Соревнования «Турнир Мастерский» прошли 14–15 февраля и собрали более 1100 участников из 29 регионов России.
Спортсмены «Ассоциации тхэквондо МФТ городского округа Люберцы» из клубов «Дан-Гун», «Тхэквондо центр» и Центра спортивной подготовки «Торнадо» выступали в личном и командном зачетах в составе сборной Московской области. В активе люберчан 47 золотых, 18 серебряных и 23 бронзовые награды.
По итогам турнира сборная Подмосковья заняла четвертое общекомандное место. Победителями в командном зачете стали хозяева соревнований.
Тренеры, подготовившие люберецких спортсменов: Павел Ворсин, Алексей Яблошевский, Алексей Леонов, Сергей Дмитриев, Никита Тимохин, Сергей Зубков, Аида Исаева, Александра Грибова, Максим Лисеенко.