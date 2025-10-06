Спортсмены из Люберец выиграли три медали на чемпионате мира по косики-карате

С 3 по 5 октября в Австралии прошел XXI чемпионат мира по косики-карате. Воспитанники спортивного клуба «Чемпион» из городского округа Люберцы завоевали на состязаниях две серебряные и одну бронзовую медали.

Турнир объединил свыше 500 участников из 11-ти стран мира. Как рассказал руководитель Комитета по физической культуре и спорту городского округа Люберцы Владимир Сурков, в составе сборной России на чемпионате мира выступили и представители Люберец — Тихон Левдиков и его тренер Иван Храмов.

«Тихон выиграл серебряную и бронзовую медали, Иван — серебро. Поздравляю спортсменов с достойными результатами и желаю новых ярких побед!» — сказал Владимир Сурков.

Отметим, косики карате — вид боевых искусств, который появился в Японии в 1950-х годах. Этот вид единоборств сочетает в себе традиционные техники каратэ с современными правилами.