Спортсмены из Люберец выиграли серебряные медали на международном турнире Moscow Open
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Люберец завоевали две награды на престижных соревнованиях по киокусинкаю. Турнир собрал более 900 спортсменов из 15 стран.
С 24 по 25 января в Московском центре боевых искусств проходили международные состязания Moscow Open. В них участвовали юноши, девушки, юниоры и взрослые спортсмены. Параллельно провели региональный этап для детей 8–11 лет.
Люберецкую школу на турнире представляли три спортсмена. Иван Гудков и Дмитрий Сидельников оба заняли вторые места в категории юниоров 16–17 лет. Сергей Гавриленко стал четвертым среди юношей 14–15 лет.
«Поздравляем наших ребят с достойным выступлением на международной арене», — сказали в спортивной школе.
Тренеры Михаил Лачихин и Римма Артемова готовили спортсменов к этим соревнованиям.
Турнир Moscow Open стал одним из крупнейших событий в календаре российского киокусинкая в этом сезоне.