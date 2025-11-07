Спортсмены из Люберец выиграли 5 медалей на областном чемпионате по самбо

Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы прошел чемпионат Московской области по самбо. Пять местных спортсменов завоевали медали разного достоинства.

Турнир объединил более 100 участников. Городской округ Люберцы на чемпионате представили восемь борцов: воспитанники Федерации самбо и спортивной школы олимпийского резерва «Союз».

«Среди них есть и молодые ребята, которые впервые стартуют на чемпионате области, и опытные борцы, которые являются лидерами в своей весовой категории», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

По результатам состязаний Матвей Дочкин и Ксения Лебедева завоевали серебряные медали, а Данила Лебедев, Алексей Курначенков и Ксения Макарова выиграли бронзовые награды. Ребята представят Люберцы на чемпионате Центрального федерального округа по самбо. Он пройдет в Брянске в конце ноября.