Спортсмены из Люберец выиграли 4 медали на турнире по единоборствам

Во дворце спорта «Триумф» в Люберцах более 300 участников состязались в рукопашном бое. За честь муниципалитета боролись шесть воспитанников секции армейского рукопашного боя гимназии № 41. Ребята выступили очень достойно и показали высокие результаты. Алена Горева и Артем Адамайтис стали серебряными призерами, а Артем Савушкин и Александр Горев завоевали бронзовые медали.

На церемонии открытия турнира выступала известная певица Татьяна Куртукова с песней «Матушка Земля». Зрители могли не только понаблюдать за захватывающими поединками, но и принять участие в различных активностях и мастер-классах. Во дворце спорта работали площадки по плетению маскировочных сетей, разборке и сборке автомата, довоенной подготовки, армрестлинга и шахмат, а также экспозиция инженерно-саперного снаряжения.

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