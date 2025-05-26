Спортсмены из Люберец выиграли 19 медалей на международном турнире по дзюдо

В спортивной школе олимпийского резерва «Союз» в Дзержинском состоялся XXVI международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Участники из Люберец выиграли 19 наград разного достоинства.

Как рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва «Союз», депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Виктор Худяков, на татами сошлись бойцы не только из городов Московской области, но и из Белоруссии, Донецка, Крыма, Севастополя.

«Ежегодно турнир принимает гостей из разных городов и стран. В этот раз количество участников составило 120 человек», — отметил Виктор Худяков.

Воспитанники спортшколы «Союз» и Федерации самбо городского округа Люберцы выиграли пять золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Ребята получили аттестационные книжки. На церемонии награждения собрались тренеры и руководство спортивной школы, также мероприятие посетил участник специальной военной операции Артем Данилов.