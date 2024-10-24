Спортсмены из Люберец выиграли 145 медалей на турнире по тхэквондо в Москве

Соревнования по тхэквондо МФТ «Кубок Москвы» прошли в столичном центре боевых искусств. Воспитанники спортивного клуба «Дан-Гун» показали на турнире очень высокие результаты.

«Кубок Москвы» собрал более тысячи участников из спортивных клубов Москвы и Подмосковья. Люберецкий «Дан-Гун» в очередной раз доказал, что не зря считается крупнейшим в Московской области — 120 спортсменов стали победителями и призерами соревнований.

В копилке представителей Люберец по итогам турнира оказались 41 золотая, 42 серебряные и 62 бронзовые награды. Усман Солтанмурадов, Даниф Шигабетдинов, Софья Морозова, Валерия Посканная и Виктория Сапрыкина стали абсолютными победителями в своих категориях.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил с таким прекрасным результатом спортсменов и поблагодарил руководителя спортклуба Алексея Яблошевского и тренеров — Алексея Леонова, Игоря Дедкова, Сергея Зубкова, Никиту Тимохина, Юлию Дмуховскую и Аиду Исаеву.

Теперь люберецкие спортсмены будут готовиться к чемпионату и первенству России, которые пройдут в первой половине ноября.

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