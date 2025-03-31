Спортсмены из Люберец выиграли 119 медалей на международном турнире по тхэквондо

Воспитанники трех спортивных клубов Люберец приняли участие в международных соревнованиях тхэквондо МФТ «Кубок Петра Великого» в Санкт-Петербурге. Они привезли с турнира более сотни медалей.

Участниками престижных соревнований стали 2000 спортсменов из 18 стран и 34 регионов России. В том числе в поединках выступили тхэквондисты из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Абхазии и Белоруссии.

Люберцы представили 89 воспитанников окружной Ассоциации тхэквондо Международной федерации из клубов «Дан-Гун», центра спортивной подготовки «Торнадо» и «Тхэквондо-центра».

Они выступили в личных и командных дисциплинах «туль», «массоги», «силовое разбивание» и «специальная техника». Спортсмены из Люберец стали обладателями 54 золотых, 33 серебряных и 32 бронзовых медалей. Всего они привезли домой 119 медалей.