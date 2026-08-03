Спортсмены из Люберец станут участниками Кубка Европы по тхэквондо МФТ

17 ребят примут участие в состязании Международной федерации тхэквондо, которое пройдет в Хорватии с 10 по 13 декабря. Также на мероприятии выступят ветераны, в том числе тренеры люберецких тхэквондистов.

В этом году Россия допущена на международные соревнования с официальной символикой и флагом. По словам тренера сборной России по тхэквондо, представителя Ассоциации Павла Ворсина, сейчас спортсмены активно тренируются. В сентябре их ждут чемпионат и первенство России в Москве.

В рамках подготовки представители Ассоциации участвовали в межрегиональных учебно-тренировочных сборах в Теберде с 21 по 29 июля. Их возглавил старший тренер сборной России Александр Леонов.

В этом году на сборы приехали более 300 спортсменов из 15 регионов. Также к тренировкам привлекались главный тренер сборной Белоруссии Евгений Родченко, тренер сборной Крыма Энвер Умеров и тренер сборной Волгограда Шахоб Бахромов.

Уже 15 августа спортсмены продолжат подготовку на всероссийских сборах в Тамбовской области.