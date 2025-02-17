Спортсмены из Люберец стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо

Порядка 80 медалей завоевали люберецкие тхэквондисты на всероссийских соревнованиях. В турнире приняли участие более тысячи человек из 29 регионов России.

Люберецкие спортсмены завоевали 79 медалей в соревнованиях Международной федерации тхэквондо «Турнир мастерский» в Тамбове.

«В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 29 регионов Российской Федерации. Люберцы представляли 54 воспитанника Ассоциации тхэквондо МФТ округа из клубов „Торнадо“, „Тхэквондо-центр“ и „Дан-Гун“. Всего спортсмены завоевали 79 медалей: 31 золотую, 15 серебряных и 33 бронзовых», — сообщил представитель Ассоциации Алексей Яблошевский.

За победу боролись сильнейшие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Волгоградской, Томской, Тульской и других областей.

По уровню конкуренции в официальном рейтинге этот турнир в Тамбове находится на третьем месте. Победа на нем приравнивается к выполнению норматива «Мастер спорта России».