Спортсмены из Люберец стали призерами всероссийского турнира по греко-римской борьбе

В Ярославле завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет и среди мужчин. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы выиграли серебряную и бронзовую медали.

Состязания объединили более 400 участников со всей страны. Турнир стал отборочным этапом на первенство и чемпионат России.

Как рассказали представители спортивной школы в Люберцах, в весовой категории до 42 килограммов среди юношей до 18 лет второе место занял Мухаммад Салиев, а в весовой категории до 63 килограммов среди мужчин третье место завоевал Олег Петров.

«Поздравляем наших борцов с такими значимыми победами на всероссийских соревнованиях и выражаем благодарность тренерам Сергею Жиленкову и Игорю Калинину за отличную подготовку воспитанников», — добавили представители учреждения.

Отметим, что всероссийские соревнования в Ярославле проводят уже в 13-й раз. Турнир стал спортивным брендом еще и потому, что его посвятили памяти подполковника управления Федеральной службы безопасности Владимира Лататуева.