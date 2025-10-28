Спортсмены из Люберец стали призерами всероссийских соревнований по самбо

Воспитанники Федерации самбо в городском округе Люберцы завоевали серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях памяти Маршала Советского Союза В. К. Блюхера. Мероприятие прошло в Рыбинске Ярославской области.

В соревнованиях по самбо приняли участие 112 спортсменов из 23 регионов России.

«Старшие спортсмены продемонстрировали достойную борьбу и показали высокий результат. Матвей Дочкин занял второе место, Алексей Курначенков — третье. Отмечу, что Алексей является не только действующим спортсменом, но и тренером нашей Федерации. Своей работой он показывает пример юным самбистам», — сообщил председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

Спортсменов подготовили Руслан Киселев, Кирилл Рыбинкин и Виктор Худяков.

Отметим, чемпионат Московской области по самбо пройдет во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах 2 ноября.