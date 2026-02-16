Спортсмены из Люберец стали призерами турнира по тяжелой атлетике
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец завоевали три медали на всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера России М. С. Окунева. Турнир проходил на федеральной базе «Чехов» с 9 по 15 февраля.
Соревнования собрали более 500 участников из 40 регионов страны. В возрастной категории 10–12 лет золотую медаль завоевала Анастасия Сперанская. Бронзовыми призерами в этой же возрастной группе стали София Игнашова и Ярослава Задворных.
В категории 13–15 лет Демьян Демидов занял шестое место, Глеб Фесенко — восьмое.
«Поздравляю наших спортсменов и их наставников! Желаю дальнейших побед и уверенности в своих силах», — сказал глава округа Владимир Волков. Отдельную благодарность глава выразил тренерам команды Виктору Сулоеву и Сергею Чеберину за подготовку перспективных атлетов.