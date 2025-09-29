Спортсмены из Люберец стали призерами первенства России по тхэквондо

Более 100 медалей завоевали люберецкие тхэквондисты на чемпионате и первенстве России. Соревнования прошли с 24 по 28 сентября в Санкт-Петербурге.

Всего в соревнованиях приняли участие более 1800 спортсменов из 43 регионов страны.

«Люберцы представляли 75 воспитанников окружной Ассоциации тхэквондо МФТ из клубов „Дан-Гун“, „Торнадо“ и „Тхэквондо центр“. Наши спортсмены завоевали 34 золотые, 30 серебряных и 38 бронзовых медалей. Поздравляю победителей и призеров с отличными результатами!» — отметил представитель ассоциации Алексей Яблошевский.

Юноши и девушки выступили в дисциплинах: туль, спарринг, специальная техника, разбивание досок, постановочный спарринг.

В итоге 13 спортсменов Ассоциации вошли в состав сборной России 2026 года.