Спортсмены из Люберец стали призерами первенства России по мас-рестлингу

Первенство России среди юношей и девушек прошло в минувшие выходные в Нальчике. Представители Люберец показали на турнире высокий уровень подготовки и завоевали три медали.

Соревнования собрали более 350 участников из 20 регионов России. Люберецкие спортсмены под руководством вице-президента Федерации мас-рестлинга Подмосковья Руслана Шагина составили достойную конкуренцию соперникам. Глеб Богданов стал серебряным призером в весовой категории до 80 килограммов, а Медина Тамаева и Дмитрий Ширяев получили бронзовые награды в категории до 50 килограммов.

Первый вице-президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров поздравил спортсменов и тренеров Руслана Шагина и Марию Долженко с успехом и пожелал новых ярких побед. Он отметил, что соревновательный сезон на этом не заканчивается.

«Несмотря на то, что главные старты уже позади, мы продолжим работу по развитию мас-рестлинга в городском округе Люберцы и в Московской области», — сказал Евгений Петров.