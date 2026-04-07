Спортсмены из Люберец стали призерами областного чемпионата по тхэквондо

В воскресенье, 5 апреля, во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах прошли Чемпионат и Первенство Московской области по тхэквондо МФТ. За медали боролись более 500 спортсменов из 17 спортивных организаций Подмосковья.

Честь городского округа Люберцы защищали спортсмены окружной Ассоциации тхэквондо МФТ из клубов «Дан-Гун», «Торнадо» и «Тхэквондо центр». По итогам соревнований люберецкие тхэквондисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе, завоевав в общей сложности 196 медалей различного достоинства. В копилке команды — 87 золотых, 65 серебряных и 44 бронзовых награды.

Спортсмены выступали в нескольких дисциплинах: «туль» (формальные комплексы), «массоги» (спарринг), «силовое разбивание» и «специальная техника». Каждая из этих дисциплин требует от участников не только физической силы, но и высокой координации, гибкости, технического мастерства и психологической устойчивости.