Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы выиграли шесть наград на региональных соревнованиях по киокусинкай. Турнир прошел 22 ноября в Раменском округе и собрал более 400 спортсменов.

По итогам выступлений представители городского округа Люберцы пополнили копилку команды двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалями.

В администрации спортивной школы олимпийского резерва отметили достойные результаты воспитанников. Тимофей Шумов стал победителем сразу в двух дисциплинах — ката и кумите, завоевав две золотые медали. Таисия Попова, Вадим Колосов и Матвей Ковальчук заняли вторые места в своих категориях, а Матвей Карандаев стал бронзовым призером соревнований.

В спортивной школе олимпийского резерва также уточнили, что к турниру спортсменов подготовил тренер Виталий Вартанов.