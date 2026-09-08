Спортсмены из Люберец стали призерами чемпионата по мас-рестлингу

В Наташинском парке в Люберцах 5 сентября прошел абсолютный чемпионат по мас-рестлингу. Спортсмены из Люберец Павел Павлов и Вера Огонек завоевали бронзовые медали.

В турнире участвовали 12 сильнейших мас-рестлеров из Московской, Калужской, Рязанской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы. Абсолютными победителями стали представители Калужской области Иван и Анастасия Галкины.

«Данный турнир мы проводим уже второй год подряд. В этот раз 12 сильнейших мас-рестлеров из Московской, Калужской, Рязанской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы встретились на помосте, чтобы разыграть медали и ценные призы», — рассказал президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Почетным гостем турнира стал заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы Николай Валуев. Он поздравил спортсменов и люберчан с Днем города, а также сам попробовал свои силы на помосте.

Соревнования в Люберцах стали одним из этапов подготовки к чемпионату мира по мас-рестлингу, который пройдет в Казани в конце ноября.