Спортсмены из Люберец примут участие в финале чемпионата России по спидвею

В Новосибирске 19 июля пройдут Всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту. Люберцы на состязаниях представят гонщики из команды СТК «Galaxy».

Финал командного чемпионата России по спидвею на гаревой дорожке среди команд первой лиги проведут на мотодроме ДОСААФ по адресу: город Новосибирск, улица Тульская, дом № 205. Участие в состязаниях примут гонщики из лучших спортивно-технических клубов страны. По словам руководителя Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергея Стрекаловского, в этом году ожидается серьезная борьба за лидерство.

«Гонщики нашей команды СТК „Galaxy“ — братья Иван и Алексей Симиковы — заняли третье место в первом этапе чемпионата. Они набрали одинаковое количество очков с командой из Новосибирской области. Судьбу серебра и бронзы решили дополнительные заезды. В финале командного чемпионата нашим парням снова придется показать характер», — пояснил Сергей Стрекаловский.

Спортсменов к состязаниям подготовили Олег Маслов и Станислав Кутузов. Отметим, что финал командного чемпионата России по спидвею первой лиги проходит в Новосибирске уже в шестой раз.