Спортсмены из Люберец победили на всероссийском турнире по баскетболу

Соревнования «Быстрый прорыв» прошли на спортивной базе «Олимпийские надежды» в Москве. Баскетболисты из Люберец показали на них отличные результаты и завоевали золотые медали.

Городской округ Люберцы на турнире представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак». Это юноши 2013 года рождения.

Они состязались с командами из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. Воспитанники «Спартака» провели на площадке пять матчей. Они победили во всех них, обыграв всех соперников.

Кроме того, ребята из Люберец приняли участие в конкурсах, которые провели в рамках турнира. Лучшим в конкурсе «Штрафные броски» стал Роман Молчанов, в конкурсе «Баскетбольное ассорти» победил Иван Соболев, а первое место на конкурсе «Баззер-биттер» занял Арсений Дяткин. Также Арсений стал лучшим игроком турнира.