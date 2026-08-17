Спортсмены из Люберец победили на всероссийской спартакиаде по спорту слепых

Воспитанники адаптивного отделения спортивной школы «Орбита» в составе сборной Московской области стали победителями всероссийских соревнований в общекомандном зачете. Финал соревнований прошел с 9 по 15 августа в Екатеринбурге и собрал более 500 спортсменов из 27 регионов России.

Участники состязались в пяти дисциплинах: шашки, легкая атлетика, настольный теннис, голбол и футзал 5×5 среди спортсменов категории В2–В3 (слабовидящие). Четверо спортсменов спортивной школы «Орбита» — Парвиз Сунатов, Адиз Сунатов, Богдан Шестаков и Иван Антохин — вошли в состав команды Московской области по футзалу 5×5. Кроме того, тренер спортивной школы «Орбита» Семен Журков вошел в тренерский штаб сборной Московской области.

Впереди у спортсменов новые соревнования. С 18 по 26 августа дзержинские парафутболисты отправятся на финал Кубка России по голболу, который пройдет в городе Дзержинск Нижегородской области.