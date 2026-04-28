Спортсмены из Люберец победили на международном фестивале борьбы

Сборная команда спортивной школы олимпийского резерва Люберец заняла первое командное место на международном фестивале борьбы, посвященном памяти Владимира Жириновского. Соревнования прошли 25 апреля во дворце спорта «Триумф».

Участниками фестиваля стали более 250 спортсменов из различных регионов России, а также сборная команда Республики Беларусь. В программу турнира вошли три дисциплины: греко-римская борьба, вольная борьба и борьба на поясах.

Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва Люберец выступили практически во всех видах программы.

«В греко-римской борьбе сборная Люберец уверенно заняла первое командное место. В дисциплине „борьба на поясах“ серебряные медали завоевали Олег Мулюкин (57 килограммов) и Олег Петров (68 килограммов). Поздравляю спортсменов и тренеров с достойным выступлением и высокими результатами», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Спортсмены также выполнили норматив кандидата в мастера спорта по борьбе на поясах. Тренируют спортсменов Игорь Калинин, Станислав Есин, Григорий Маленко и Сергей Жиленков.