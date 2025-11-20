Спортсмены из Красногорска стали призерами международного турнира по самбо

Масштабный международный турнир по самбо, посвященный памяти героев Куликовской битвы князей Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского, состоялся 15–16 ноября в Минске. Высокий уровень мастерства и волю к победе продемонстрировали более ста юных спортсменов, в том числе из городского округа Красногорск.

Участие в соревнованиях, проходивших в рамках Союзного государства под эгидой минского спортивного клуба «Спарта», приняли свыше 40 команд из России и Республики Беларусь.

На международном турнире спортсмены из Красногорска достойно представили муниципалитет.

Так, золотые медали завоевали Степан Ефремов и Даниил Королев (СК «Рубин»), серебряные — Федор Никонов, Глеб Комягинский (СК «Рубин»), Алексей Житников (СФМ «ХАРС») и Артем Петренко («Клуб самбо профессора Е. Л. Глориозова»), бронзовые — Наиль Кафтаев, Дмитрий Гайдарлы («s.c.progress»), Артем Пелипенко и Платон Осипов (СК «Рубин»).

По итогам соревнований в общем зачете среди более 40 команд красногорские самбисты заняли почетное третье место.