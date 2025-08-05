Спортсмены из Котельников выступили на международном турнире по вольтижировке

В конноспортивном комплексе «Виват, Россия!» прошли международные соревнования по конной вольтижировке — чемпионат стран СНГ. В составе сборных Московской области и России в нем приняли участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Белка» городского округа Котельники, которой в этом году исполнится 20 лет.

Спортсмены из Котельников выступили на лошади по кличке Фартуна. Каждый выполнил по две программы на галопе повышенной сложности.

Полина Филичкина заняла шестое место среди женщин в зачете CVI-Маsterclass, а седьмая строчка досталась Кире Урдиной. Дарина Урдина завоевала восьмое место в юношеском зачете международных соревнований среди девушек в возрасте от 14 до 18 лет CVIJ 1*.

Нина Третьякова заняла пятую строчку в зачете всероссийских физкультурных соревнований среди старших детей в возрасте от 12 до 14 лет CVNCh 1*.