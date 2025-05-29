Спортсмены из Котельников вошли в топ-5 лучших на турнире по рукопашному бою

Воспитанники спортивной школы «Котельники» приняли участие во всероссийских соревнованиях по рукопашному бою среди юношей и девушек от 12 до 17 лет. Они показали достойный результат на турнире такого высокого уровня.
Соревнования прошли в Липецке в середине мая. Их участниками стали свыше 250 спортсменов из 24 регионов России.
Они поборолись за призы ДОСААФ. Турнир провели в местном Дворце спорта «Атлант».
В составе сборной Московской области выступили два представителя спортивной школы «Котельники». Они приняли участие в квалификационных схватках.
В итоге Арсений Гаратов и Матвей Капсамун вышли в полуфинал и заняли пятое место. Арсений Гаратов впервые принимал участие в соревнованиях такого уровня. Юноша выиграл два боя у спортсменов из Калининграда и Мордовии и уступил сопернику за выход в финал.
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