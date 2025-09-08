Спортсмены из Котельников стали призерами турнира по конному спорту

Всероссийские соревнования по выездке для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в конно-спортивном комплексе «Виват, Россия!» с 4 по 7 сентября. Воспитанники СШОР «Белка» из Котельников показали на турнире высокие результаты, завоевав медали разного достоинства.

Владислав Пронский и Сильва Ле Андро стали победителями в первом уровне номинации «Командный приз». Евгения Чернявская и Осман Хан выиграли бронзовую награду во втором уровне. А Вера Шатилова на Прихожанине заняла второе место в четвертом уровне.

Владислав Пронский на Сильва Ле Андро победил также в первом уровне номинации «Личный приз». Евгения Чернявская на Осман Хане стала бронзовым призером во втором уровне. Вера Шатилова на Прихожанине завоевала серебряную медаль в четвертом уровне.

Спортсмены также соревновались в произвольной езде под музыку. И здесь снова не нашлось равных Владиславу Пронскому и Сильве Ле Андро, которые выиграли золотую награду в первом уровне. Обладательницей бронзовой медали во втором уровне стала Евгения Чернявская на Осман Хане, а Вера Шатилова на Прихожанине показала второй результат в четвертом уровне.

Абсолютным победителем по итогам турнира в первом уровне стал Владислав Пронский на Сильва Ле Андро. Первая сборная Московской области, за которую выступали Владислав Пронский и Владислав Колосов, заняла второе место, а вторая сборная Подмосковья в составе Евгении Чернявской, Веры Шатиловой и Юлии Поляковой стала бронзовым призером командного первенства.