Спортсмены из Котельников победили на всемирной танцевальной олимпиаде

Команда «Ритм» физкультурно-спортивного комплекса в Котельниках приняла участие в мировых состязаниях. Они привезли домой сразу несколько медалей разного достоинства.

Ребята стали лучшими в командных выступлениях. Также они завоевали золотые и серебряные медали в дисциплине «батон твирлинг». Это вид спортивной хореографии, сочетающий гимнастику и акробатику.

Кроме того, призерами соревнований стали Антон Дорохин, Милена Аветисян, Дарья Орлова, Лейла Вергунова, Эмилия Заболотская и Росана Шенкао.

Абсолютной чемпионкой в чирлидинге оказалась ученица школы № 1 Анастасия Гребенникова. Она подтвердила свой разряд и укрепила позиции в сборной Московской области.

Отметим, что команда «Ритм» существует всего два года. Ребята тренируются под руководством Натальи Гурьевой и уже представляют регион на таком высоком уровне.