Спортсмены из Королева стали призерами всероссийского турнира по ушу

Всероссийские соревнования «Молодой дракон» проходили в Москве с 21 по 24 ноября. Сильнейшие спортсмены собрались на арене столичного спортклуба, чтобы продемонстрировать свое мастерство и побороться за награды.

Воспитанники Спортивной школы ушу из Королева показали высокий уровень подготовки в соревнованиях по традиционной китайской борьбе саньда. Ребята покорили зрителей мастерским владением техникой и тактическими приемами древней вида спорта.

Максим Богатель уверенно прошел весь путь до финала, завоевал золотую медаль и доказал свое право называться лучшим бойцом в своей весовой категории. Заслуженную серебряную награду получил Максим Федоров, показавший высочайший уровень подготовки и достойное спортивное поведение.

