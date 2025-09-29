Спортсмены из Королева стали призерами международного турнира по карате

Международные соревнования по киокусинкай «33-й мемориал Андрея Якутова» проходили в «Локомотив-Арене» в Новосибирске с 26 по 29 сентября. Турнир собрал более 1400 спортсменов из 16 стран и 33 регионов России.

Традиционное спортивное мероприятие проводится в Новосибирской области на протяжении 33 лет в память об одном из первых спортсменов и тренеров, стоявшем у истоков развития карате киокусинкай в регионе. Участники соревновались в нескольких возрастных категориях: юноши, юниоры, женщины, мужчины и ветераны.

Спортсмены из Королева выступали в составе сборной Московской области и пополнили свою копилку 12 наградами. Трехкратной чемпионкой соревнований стала Русалина Халибекова, которая победила в категориях «ката», «ката-группа» и «кумите».

Золотые медали также завоевали Анастасия Москаленко, Станислава Косова и Анастасия Астахова, а Владислав Фролов и Ульяна Москаленко стали призерами турнира.