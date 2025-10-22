Спортсмены из Королева стали призерами чемпионата Московской области по тайскому боксу

В Московской области подвели итоги ежегодного чемпионата и первенства по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из 24 муниципалитетов. Ребята из Королева успешно представили академию единоборств «Fightzone».

Они продемонстрировали силу, выносливость и волю к победе. В итоге Тимофей Куницын завоевал золото, а Тигран Никогосян, Максим Кустов и Лорсан Кодзоев стали вторыми. Бронзу забрали Михаил Кузнецов Михаил и Дагмир Хантыгов.

