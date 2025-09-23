Спортсмены из Ивантеевки стали призерами всероссийского турнира по дзюдо

С 19 по 21 сентября в Рязани прошли Всероссийские соревнования общества «Динамо» по дзюдо. Воспитанники Спортивной школы «Ивантеевка» из городского округа Пушкинский стали победителями и призерами состязаний.

Турнир объединил 469 участников в возрасте до 18 лет из 36 регионов России. Городской округ Пушкинский представила команда из восьми спортсменов, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Ксения Круглова заняла первое место и получила золотую медаль. Алена Доланча выиграла бронзу. Алиса Михайлова дошла до полуфинала, но во время поединка получила травму и не смогла продолжить выступление. Спортсменка заняла пятое место.

Среди юношей лучшим стал Иван Малков, который в своей весовой категории завоевал седьмое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.