Спортсмены из Истры стали призерами областного турнира по самбо

Спортсмены муниципального округа Истра приняли участие в региональном турнире по самбо среди юношей и девушек 2013-2014 и 2015–2016 года рождения. Соревнования проходил в городе Ржеве.

Турнир был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в нем приняло участие более 100 спортсменов из разных регионов и городов России. Истринские спортсмены показали отличные результаты: первое место заняли София Бикмуллина и Михали Платонов, серебряные награды выиграли Дарья Кельганова и Артем Черныгин, а Елизавета Новикова завоевала бронзовою медаль.

Несмотря на упорство и стремление, не всем воспитанникам клуба «Самбо Снегири» удалось подняться на победный пьедестал, некоторым не хватило немного до завоевания медали. Роман Бикмуллин и Максим Гольцов заняли пятое места, а Иван Бодунов стал девятым.

Самбисты занимаются в спортивном комплексе в поселке Снегири.