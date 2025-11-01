Спортсмены из Истры стали призерами областного первенства по вольной борьбе

Юные борцы из Истры завоевали четыре медали на первенстве Московской области по вольной борьбе. Две спортсменки стали чемпионками, а их товарищи по команде поднялись на бронзовую ступень пьедестала.

Воспитанники спортивного клуба «Арена-Истра» успешно выступили на первенстве Московской области по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования, прошедшие в раменском спорткомплексе «Борисоглебский», собрали более 150 спортсменов и стали отборочным этапом на Первенство Центрального федерального округа.

Команда из Истры вернулась домой с четырьмя медалями. Золотые награды в своих весовых категориях завоевали Таисия Планджиева (до 43 килограммов) и Анастасия Егорова (до 65 килограммов). Их победы стали демонстрацией безупречной техники, силы воли и отличной физической формы.