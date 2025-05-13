Спортсмены из Истры стали призерами международного турнира по боксу

Боксеры из Истры привезли награды с международного турнира, посвященного памяти Романа Чирикбая, мастера спорта СССР и заслуженного тренера Абхазии и России. Соревнования собрали более 300 участников из разных стран.

Турнир проходил с 1 по 5 мая в городе Гудаута в Абхазии. Московскую область на соревнованиях представляли спортсмены Истринской спортивной школы имени Наталья Федорович.

«Все ребята получили ценный международный опыт. Каждый спортсмен встретился с представителями других стран. Для наших боксеров это было особенно важно, ведь они чувствовали, что представляют не только себя, но и свою страну. Это добавляло ответственности и волнения, но ребята были замотивированы, успешно справились с поставленными задачами, и результат говорит сам за себя», — поделился тренер Александр Барышников.

Боксеры из Истры показали достойные результаты: девять из 11 спортсменов заняли первые и вторые места.