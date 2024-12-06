Спортсмены из Истры стали призерами международного школьного фестиваля

На XI Международном Фестивале школьного спорта стран СНГ истринские спортсмены вошли в число лучших. Он проходил четыре дня в Химках.

Истринские школьники приняли участие в XI Международном Фестивале. На победу по вольной, греко-римской и женской борьбе претендовали команды из Республики Беларусь, ДНР, Приднестровья и других регионов. Соревновались команды борцов 11-13 лет по 10 участников в каждой, в формате «Стенка на стенку» Московскую область представляли две команды. В том числе и Истринские ребята.

В финале команда области победила сборную Беларуси со счетом 6-4. Истру представили Глеб Титов — вольная борьба и Таисия Планджиева — женская борьба. Вторая сборная Московской области заняла третье место в упорной борьбе, победив команду ДНР, в нее вошли также школьники из городского округа Истра Арсений Чернов — вольная борьба и Аскитэя Калыгина — женская борьба.

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