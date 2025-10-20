Спортсмены из Истры стали призерами Кубка мира по кикбоксингу

С 5 по 10 октября в спортивном комплексе чебоксарского стадиона «Волга» собрались сильнейшие молодые кикбоксеры со всего мира. Там проходил розыгрыш медалей XI Кубка мира по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга.

Спортсмены Истринской спортивной школы имени Федорович продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав семь медалей. Золотые награды получили Михаил Харюк и Виктория Жигульская, серебряные медали — Александр Смирнов и Ксения Андреева. Бронзовыми призерами стали Александр Поляков, Магомедали Исмаилов и Владимир Елисеев.

Турнир проходил в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств. На рингах Чебоксар выступили более тысячи бойцов из 20 стран Европы, Азии и Африки. Кубок мира показал всю красоту и многообразие этого вида единоборств.