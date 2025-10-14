Спортсмены из Истры стали призерами фестиваля тхэквондо

В Москве 12 октября состоялся фестиваль по тхэквондо «Apex Way», который собрал спортсменов из столицы, Московской области и города Иваново. На турнире также выступили воспитанники спортивного клуба «ИСТРА-ТКД».

Сразу несколько спортсменов из муниципального округа Истра заняли почетные места: Софья Филиппова, Роман Куликов, Василиса Куликова и Злата Маторина. Не менее достойно выступили и их товарищи по команде, ставшие призерами соревнований.

Серебряные медали завоевали: Сергей Кастрицын и Дмитрий Степанов. Бронзовыми медали завоевали: Александр Богатых, Вероника Козлова и Валерия Панасенкова.

Подготовкой спортсменов занимался тренер Юрий Бескороваев. Сами юные спортсмены отмечают, что заслуга их тренеров велика, ведь каждую тренировку они помогают им становиться лучше.