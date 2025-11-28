Спортсмены из Истры стали призерами чемпионата Москвы по карате

Воспитанники Академии единоборств «Сигма» вновь вернулись с турнира с почетными наградами. В этот раз ребята приняли участие в чемпионате и первенстве Москвы по киокушинкай карате.

Воспитанники «Сигмы» продемонстрировали выдающуюся подготовку и волю к победе, завоевав золотые, серебряные и бронзовые награды. Победителем стал Никита Якушев. Серебряные медали — на счету Ильи Калачева, Дениса Дементьева, Алексея Тверского и Василисы Глуховой. А бронзовые награды завоевали Павел Калачев и Дмитрий Елин. Василиса Глухова была также удостоена специального приза — «За волю к победе».

Примечательно, что в составе команды на татами вышли и наставники академии. Их успешное выступление стало для всех учеников ярким примером того, что процесс развития в боевых искусствах не останавливается никогда, даже для опытных тренеров.

По итогам соревнований определены и обладатели заветных лицензий на главные всероссийские старты. Право выступать на чемпионате и первенстве России в марте 2026 года завоевали Данила Егупов, Павел Калачев, Дмитрий Елин, Василиса Глухова, Денис Дементьев и Алексей Тверской.