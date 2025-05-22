Спортсмены из Истры стали победителями международного турнира по тхэквондо

Представители Истры заняли призовые места на соревнованиях «Стихия Земли» по олимпийскому тхэквондо «Запад — Восток». Они завоевали шесть золотых медалей и одну серебряную.

Турнир проводился в Котельниках с 17 по 18 мая. Борцы из клуба «Истра-ТКД» представляли Истринский округ.

Софья Филиппова, Виталий Филиппов, Роман Куликов, Василиса Куликова, Тихон Власов и Варвара Исакова заняли первые места в своих возрастных категориях. Милана Григорьева завоевала серебряную награду.

Этот турнир состоит из четырех соревнований — четырех стихий: воды, ветра, огня и земли. Софья Филиппова одержала победы во всех направлениях. Она стала обладательницей чемпионского пояса четырех стихий.

Спортсменов из Истры тренирует Юрий Бескороваев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее и об открытии новых ФОКов.