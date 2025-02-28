Спортсмены из Истры прошли отбор на первенство России по вольной борьбе

Истринские спортсмены результативно выступили на первенстве Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек. Теперь они представят наш округ на первенстве России.

Суть соревнования заключается в том, что два спортсмена борются друг с другом, следуя определенным правилам. Они применяют различные техники, такие как захваты, броски, перевороты и подсечки. Цель каждого участника — уложить соперника на лопатки или набрать 10 баллов и одержать победу.

В этом турнире приняло участие 351 спортсмен из 15 областей, поэтому конкуренция была высокая, но Истринские спортсмены Таисия Планджиева и Глеб Титов стали обладателями золотых медалей, продемонстрировав выдающуюся технику и волю к победе. На втором месте оказалась Аскитэя Калыгина. Пятое место заняли Анастасия Егорова и Тимур Малис.

Теперь муниципальный округ Истра на первенстве России по вольной борьбе представят Таисия Планджиева, Глеб Титов и Аскитэя Калыгина. Турнир пройдет в апреле в городах Красноярск и Кемерово.