Спортсмены из Истры приняли участие во всероссийском ультрамарафоне

Представители бегового клуба Istrun из Истры влились в масштабный поток участников самого массового ультрамарафона России – Golden Ring Ultra Trail. В арсенале команды — впечатляющие результаты на дистанциях в 10, 20, 30, 50, 80 и 100 километров.

От истринского клуба в Суздаль отправились 17 человек и покорили самые разные дистанции легендарного трейла. Причем маршрут проходил не только по земле, участникам необходимо было переходить реки в брод и преодолевать трассы с разным покрытием: асфальтовые дороги, лесные тропы и дороги. На пути марафонцы встречали поваленные бревна, заболоченные участки и высокую траву, которая доходила до пояса.

Отметим, что трейл-забег в Суздале считается одним из самых значимых событий в мире российского трейлраннинга. Участвовать в нем могли как взрослые, так и дети. Всего марафон объединил почти восемь тысяч спортсменов со всех уголков России.