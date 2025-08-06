Спортсмены из Истры приняли участие во всероссийском ультрамарафоне

Представители бегового клубаIstrun из Истрывлились в масштабный поток участников самого массового ультрамарафона России –Golden Ring Ultra Trail. В арсенале команды — впечатляющие результаты надистанциях в 10, 20, 30, 50, 80 и 100 километров.
От истринского клуба в Суздаль отправились 17 человек и покорили самые разные дистанции легендарного трейла. Причем маршрут проходил не только по земле, участникам необходимо было переходить реки в брод и преодолевать трассы с разным покрытием: асфальтовые дороги, лесные тропы и дороги. На пути марафонцы встречали поваленные бревна, заболоченные участки и высокую траву, которая доходила до пояса.
Отметим, что трейл-забег в Суздале считается одним из самых значимых событий в мире российского трейлраннинга. Участвовать в нем могли как взрослые, так и дети. Всего марафон объединил почти восемь тысяч спортсменов со всех уголков России.
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