Спортсмены из Истры примут участие в первенстве России по самбо

Спортсмены фонда молодежи «Харс» заняли призовые места на чемпионате и первенстве Москвы по спортивной борьбе. Участие в соревнованиях принимали более 80 команд и около 1000 самбистов со всей России.

Спортсмены из Истры выступили на отборочных соревнованиях, которые проходили 15–16 марта во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина в Москве. Ребята показали хорошие результаты: Руслан Аракелян, Демьян Артеменко, Виталий Филиппов, Александр Тюриков и Рахим Садыгов завоевали золотые награды, а Константин Мартэн — серебряную.

Фонд создали в 2010 году, но тогда он включал в себя только занятия по самбо и спортивным танцам. Сейчас это уже целый спортивный комплекс, где представлены такие виды спорта, как спортивное и боевое самбо, акробатика, бокс, кикбоксинг, спортивные танцы и сrossfit.

Благодаря высоким результатам все победители турнира получили путевки на первенство России, которое пройдет в Новосибирске с 30 апреля по 5 мая.